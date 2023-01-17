4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı 3. Sayfa Haberleri Kocaeli'de kasten yaralama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli'de kasten yaralama suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar neticesinde "Kasten yaralama" suçundan 4 yıl 7 ay ağır hapis cezası ile aranan C.A.(29), B.A.B.(29) ve A.B. (27) isimli şahıslar düzenlenen operasyon ile yakalandı. Emniyete alınan şahıslar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kocaeli 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 4 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.