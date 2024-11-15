4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Bilecik'te jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bina içinde muhafaza altına alınmış eşyada hırsızlık suçundan aranan M.K. isimli şahıs yakalanarak tutuklandı.
Bilecik 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.K. isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşyada hırsızlık suçundan arası olduğu öğrenildi. Şahıs tutuklanarak, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - BİLECİK