4 Yıl 2 Ay Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Afyonkarahisar'da Yakalandı

Afyonkarahisar'da 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde M.K., isimli şahsın bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Şuhut ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR