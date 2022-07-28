4 yaşındaki çocuk kreşin ilk gününde öğretmeninden böyle tokat yedi

KOCAELİ Kocaeli'de 4 yaşındaki çocuğa kreşteki ilk gününde öğretmeni tarafından tokat atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile öğretmen hakkında şikayetçi oldu.

Olay, Gebze ilçesine bağlı Güzeller Mahallesi'nde bulunan kreşte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Cebeci oğlu Kuzey'i kreşe yazdırdı. 25 Temmuz Pazartesi günü kreşe başlayan Kuzey, akşam ailesine, kreşin sahibi olan öğretmenin kendisine tokat attığını söyledi. Sabah soluğu kreşte alan aile, konuyu öğretmen ile paylaştı. Aile kamera kayıtlarını görmek istedi. Güvenlik kamerasında öğretmenin Kuzey'e tokat attığı anlar yer aldı. Aile, karakola giderek öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Durumu Gebze Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne de bildiren aile, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Kreşin kapatılacağı öğrenildi.

"İçimize kurt düştü"

Olayı anlatan Kuzey'in babası Gürkan Cebeci, "Oğlumuzu dün kreşten aldıktan sonra öğretmeninin vurduğunu söyledi. Bizimde içimize kurt düştü ve kreşe gittik. Kreşte bize, böyle bir şeyin olmayacağını söyleyerek, 'Biz çocuklara böyle davranmayız' gibi şeyler söylediler. Bende kamera kayıtlarını izlemek istediğimi söyledim. Bunun üzerine oğlunu çağırdı ve kamera görüntülerini açtılar. Kamera görüntülerinde bir yer yakaladık. Çocuğumuzun yanağını tutarak içerdeki odaya doğru gittiğini gördük. Görüntüyü geriye sardığımızda hem kreşin sahibi hem de öğretmen olarak gözüken kadının oğluma vurduğunu gördük. O andan itibaren aramızda sözlü tartışma yaşandı. Ne eşim ne ben kalkıp kadına herhangi bir fiziki temasta bulunmamak için hemen oradan ayrılıp, şikayetçi olmaya gittik. Şikayetçi olduk, darp raporu aldık ve sosyal hizmetlere de durumu bildirip şikayetçi olduk. İlgileneceklerin ve durumu değerlendireceklerini söylediler" dedi.

"Çocuğum uykusunda sıçrıyor"

Kuzey'in psikolojisinin olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Cebeci, "Benim çocuğum gece uykudan sıçrıyor, 'Baba bana öğretmenim vurdu' diyor. Ben nasıl bir daha okula götüreceğim? Bu korkuyla gittiği zaman nasıl bir travma yaşayacak onu düşünüyorum. Biz 2 gündür eşimle biz buraya çocuğumuzu nasıl verdik diye kendimizi yiyoruz. Aslında araştırmadık mı, araştırdık. 6 yıldır açık olması ve arkadaş tavsiyesiyle verdik ama böyle bir şey başımıza geldi" şeklinde konuştu.

"Beynimden vurulmuşa döndüm"

Kuzey'in annesi, "Oğlum arka tarafı dönükken oyuncak fırlatmış. O da refleks olarak tokat attığını söylüyor. Ama videolarda refleks olarak atmadığı görülüyor. Kapının önünde oynayan çocuğa tokat atıyor. Beynimden vurulmuşa döndüm. İçimden ona o kadar çok şey yapmak geçti ki, ama eğer yapsaydım ondan farkım kalmazdı. Şuan adli olarak hakkımı aramaya çalışıyorum. Öğrenir öğrenmez zaten kayıtları izlemek istedik. Şansımıza da denk geldi. Olayın yaşandığı odada kameranın olmadığını söyledi ama yine de izlemek istedik. Tam olayın olduğu kısmı gördük. Zaten olay ortaya çıkınca özür dilemeye başladı, 'Paranızı geri vereyim' dedi. Sanki paranın peşindeyiz. Çocuğumun canı yanmış, para aklıma bile gelmedi. 'Şikayet edeceğim' dedim 'Edin, benim de gözümü morarttı sizin oğlunuzun. Bende şikayeti olacağım' dedi. '4 yaşındaki çocuktan mı şikayetçi olacaksınız' dediğimde ise 'Evet' dedi" ifadelerini kullandı.

"Hafifçe dokundum"

Öğretmen Nigar S. ise "Çocuk arkadaşlarına şiddet uygulayıp, oyuncak atınca 'Çocuğum oyuncak atma' derken yardımcım 'Kan akıyor' dedi. Bende 'Çocuğum kan akıyor gözüm çıktı, başkasına atsaydın ne olacak?' deyip hafifçe dokundum, kameralarda da gözüküyor. Anne 'Şiddet uyguladınız' diyerek, tehdit etti. 'Haberlere vereceğiz, mahkeme vereceğiz' dedi. Bende 'Gerekeni yapın, size videoları gösterdim. Çocuğunuza hafifçe dokundum' dedim.

"Bu tatsız olayın olmasından çok üzgünüm"

Çocukları çok sevdiğini söyleyen Nigar S., "Bu tatsız olayın olmasından çok üzgünüm. Ben çocukları çok severim. Beni herkes biliyor. Velililerim de, 'Hocam arkanızdayız, size iftara atıyorlar. Biz sizi biliyoruz, güvenmesek çocuğumuzu size emanet etmeyiz' diyorlar" sözlerine ekledi.