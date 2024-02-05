4 Milyon TL Değerinde Malzeme Çalan Hırsızlar Suçüstü Yakalandı

4 milyon TL değerinde malzeme çalmışlardı, suçüstü yakalandılar

İstanbul'dan hırsızlık için geldikleri Kocaeli'de yakayı ele verdiler

KOCAELİ - Kocaeli'deki 6 farklı iş yerinden 4 milyon TL değerinde malzeme çalan 7 şüpheli, İstanbul'dan hırsızlık amacıyla geldikleri Gebze'de, tır garajının etrafında dolaşırken suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 Aralık 2023 ile 2 Şubat tarihleri arasında Gebze ve Çayırova ilçelerinde 6 hırsızlık olayı meydana geldi. Bu hırsızlık olaylarında 4 milyon TL değerinde gıda ürünü, otomobil lastiği ve teknoloji malzemesi çalındı. İnceleme başlatan polis ekipleri, 7 şüphelinin hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti. Şüpheliler, İstanbul'dan hırsızlık amacıyla geldikleri Gebze'de, tır garajının etrafında dolaşırken yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Yakalanan şahısların aracında, farklı bir şahsa ait ikiz plaka, demir kesme makası, pense ve eldiven bulundu. Ayrıca şüphelilerin İstanbul'da da benzer birçok hırsızlık olayına karıştığı bildirildi. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.