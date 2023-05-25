4 kişinin öldüğü rampada zincirleme trafik kazası

Denizli'nin Buldan ilçesinde daha önce bir çok kazanın yaşandığı ve son olarak da 4 kişilik alenin yaşamını yitirdiği karayolunda yine zincirlemeli kaza meydana geldi.

Denizli'nin Buldan ilçesinde daha önce bir çok kazanın yaşandığı ve son olarak da 4 kişilik alenin yaşamını yitirdiği karayolunda yine zincirlemeli kaza meydana geldi.

Buldan ilçesinin sınırları içinde bulunan ve Manisa - Denizli Karayolu üzerinde Güney rampası olarak adlandırılan yolda kazaların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak 4 kişilik ailenin yaşamını yitirdiği noktada aradan 1 gün geçmesine rağmen yine kaza oldu. Denizli istikametine doğru seyir ettiği sırada E.Ç. (47) idaresindeki 35 AYG 594 plakalı tır, S.U. kontrolündeki (51) 35 ALY 389 plakalı kamyonete ve B.Ö. hakimiyetindeki (46) 20 ADG 155 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada kamyonette yolcu olarak bulunan H.U. (47) ve araç sürücüleri olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yapılan çalışmaların ardından sürücülerin ayakta tedavi gördüğü kazada yolcu konumunda bulunan kişi hastaneye kaldırıldı. Ardından araçlar yoldan kaldırılarak trafiğin akışı normale çevrildi.

Öte yandan; Güney rampası dahil olmak üzere Denizli'ye doğru giden karayolunda son zamanlarda artan kazalar tepkilere yol açarken, sürücüler karayolu ekiplerinden gerekli önlemlerin almasını talep etti. - DENİZLİ