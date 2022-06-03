4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı - Haberler

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4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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4 kişi uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis 4 kişiyi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis 4 kişiyi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şüphe üzerine ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aramada 2.44 gram eroin ile

9 adet uyuşturucu emzirilmiş sentetik peçete ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan N.M., S.B., Y.B. ve K.D., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

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