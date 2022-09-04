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4. kattan düşen engelli, yaşam mücadelesini kaybetti

3. Sayfa Haberleri

4. kattan düşen engelli, yaşam mücadelesini kaybetti

Geçtiğimiz günlerde bir binanın 4. katından düşerek ağır yaralanan engelli kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde bir binanın 4. katından düşerek ağır yaralanan engelli kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 10 gün önce Altınşehir Mahallesi 3003 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın 4'üncü katında oturan bedensel engelli Evren Akan (44), balkonda oturduğu esnada dengesini kaybederek büyük bir gürültüyle beton zemine düşmüştü. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akan, ağır yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Yaklaşık 10 gündür yaşam mücadelesi veren Evren Akan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İşlemleri tamamlanan Evren Akan'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedilmek üzere Adıyaman Merkeze bağlı Kömür Beldesi'ne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Evren 3. Sayfa Haberler

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