4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı: İtfaiye eri hafif şekilde yaralandı - Haberler

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4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı: İtfaiye eri hafif şekilde yaralandı

4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı: İtfaiye eri hafif şekilde yaralandı

Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katı henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı.

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Küçükçekmece'de 4 katlı binanın çatı katı henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yüzünde hafif şekilde yanık meydana gelirken, oluşan hasar havadan görüntülendi.

Yangın, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi 1. Serap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın çatı katı henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alev yanmaya başladı. Bir anda yükselen alevleri gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bina ekipler tarafından tedbir amaçlı boşaltılırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürüldü. Yangına müdahale eden bir itfaiye erinin yüzünde hafif şekilde yanık oluştu. İtfaiye erine müdahale edilirken, binanın çatı katında maddi hasar meydana geldi. Oluşan hasar ise dron ile görüntülendi.

"Enkaz bir bina var karşımızda"

Ev sahibi Mehmet Firan Yüksel "Enkaz bir bina var karşımızda. Her şey hasar görmüş çatı katı bitmiş. Yangının çıkış sebebini bilmiyorum. Kiracılar gelsin bakalım içerde kim varmış" dedi.

"Doğal gazı ve elektriği kapatsınlar diye bağırdım"

Yangını gören mahalle sakini Ayşe Vıcıl, "Yangını ilk olarak ben gördüm. Yüreğim yarıldı. Balkona çıktım ayağımın altında bir sıcaklık hissettim. Perdeyi açtım yüzüme sıcaklık vurdu. Karşı evdeydim. İtfaiyeyi arayın, doğal gazı ve elektriği kapatsınlar diye bağırdım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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