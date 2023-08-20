4 katlı binanın bitişiğinde çıkan yangın korkuttu

Kırıkkale'de 4 katlı binanın bitişindeki yanan odunlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çalılöz Mahallesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bitişiğinde bulunan odunlar, henüz bilinmeyen nedenle yandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler, binaya sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Su ve köpükle soğutma çalışması yapıldı. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili çalışma başlattı. - KIRIKKALE