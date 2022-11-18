4 katlı apartmanda yangın: Binada yaşayan vatandaşlar tahliye edildi

KASTAMONU Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde sabah saatlerinde 4 ton odun ve 3 ton kömürün bulunduğu 4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Yoğun dumanın sardığı apartmanda yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçe merkezinde bulunan Hüseyin Çalık'a ait 4 katlı apartmanın bodrum katında yangın çıktı. Bilinmeyen sebeple çıkan yangın, bodrumda bulunan 4 ton odun ve 3 ton kömürü sardı. Odun ve kömürlerin tutuşmasıyla apartman dumanla kaplandı. İhbar üzerine olay yerine İhsangazi ve Kastamonu il merkezinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, apartmanda yaşayan vatandaşları tahliye ederek yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri, binanın bodrum katında devam eden yangına müdahalesini sürdürürken, odun ve kömürler de iş makinesi ile binadan çıkartılıyor.