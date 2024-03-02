Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürlüklerine yeni atamalar gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarında Mersin, Kayseri, Van ve Batman İl Emniyet Müdürlükleri'ne yeni atamalar gerçekleştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan'ın görevden alındığı belirtildi. Aslan'ın yerine, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne ise Murat Mutlu atandı. Batman İl Emniyet Müdürlüğüne ise İbrahim Kaba atandı. - ANKARA