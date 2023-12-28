4 ilde PKK/KCK ve PYD/YPG terör örgütü operasyonu: 4 tutuklama

Osmaniye merkezli 4 ilde PKK/KCK ve PYD/ Ypg terör örgütü eylem ve faaliyetlerini deşifresine ve engellenmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Suriye'de PKK/KCK- PYD/YPG Silahlı Terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Osmaniye merkezli Adana, Mersin, İzmir, Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şahıs gözaltına alındı, ikametlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'dü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - OSMANİYE