4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Haberler

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, yapılan aramalarda bulunan 1 adet bisiklet de sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa