4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Haberler

4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, yapılan aramalarda bulunan 1 adet bisiklet de sahibine teslim edildi. - KAYSERİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa