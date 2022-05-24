4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı - Haberler

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4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda 4 hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 4 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, yapılan aramalarda bulunan 1 adet bisiklet de sahibine teslim edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Kayseri, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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