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4 hırsızlık olayına karışan şahısların kullandığı motosiklet de çalıntı çıktı

3. Sayfa Haberleri

4 hırsızlık olayına karışan şahısların kullandığı motosiklet de çalıntı çıktı

Eskişehir'de 4 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şahsın kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de 4 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şahsın kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde O.K. ve E.Ü. isimli şahıslar yakalandı. Araştırmalar sonucunda şahısların kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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