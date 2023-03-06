4 hırsızlık olayına karışan şahısların kullandığı motosiklet de çalıntı çıktı

Eskişehir'de 4 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şahsın kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Eskişehir'de 4 hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan 2 şahsın kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş tarihlerde meydana gelen 4 hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde O.K. ve E.Ü. isimli şahıslar yakalandı. Araştırmalar sonucunda şahısların kullandığı motosikletin de çalıntı olduğu tespit edildi. 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR