Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor
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Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor 4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde cumartesi günü yaşanan heyelan sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı.
Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor
4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor
KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde cumartesi günü yaşanan heyelan sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 4 gündür kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.
Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Didi Mahallesi mevkiinde Cumartesi günü heyelan meydana geldi. Karların erimesi sonucu yumuşayan toprağım kayması sonucu Çatalzeytin-Kastamonu karayolu tamamen geliş gidiş yönlü ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolu açabilmek için ekiplerin çalışması sürüyor. Ekipler, ulaşıma kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunu açabilmek için 4 gündür iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.
Çatalzeytin'den Kastamonu'ya veya Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine ulaşım ise Abana-Bozkurt ya da İnebolu-Kastamonu güzergahından sağlanıyor.