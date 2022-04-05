Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor - Haberler

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Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor 4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde cumartesi günü yaşanan heyelan sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

4 gündür kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde cumartesi günü yaşanan heyelan sonucu Kastamonu-Çatalzeytin karayolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin 4 gündür kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışmaları sürüyor.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Didi Mahallesi mevkiinde Cumartesi günü heyelan meydana geldi. Karların erimesi sonucu yumuşayan toprağım kayması sonucu Çatalzeytin-Kastamonu karayolu tamamen geliş gidiş yönlü ulaşıma kapandı. Ulaşıma kapanan yolu açabilmek için ekiplerin çalışması sürüyor. Ekipler, ulaşıma kapalı olan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunu açabilmek için 4 gündür iş makineleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Çatalzeytin'den Kastamonu'ya veya Kastamonu'dan Çatalzeytin ilçesine ulaşım ise Abana-Bozkurt ya da İnebolu-Kastamonu güzergahından sağlanıyor.

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

Heyelan nedeniyle kapanan Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda çalışmalar sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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