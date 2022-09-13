4 farklı hırsızlık suçundan aranan şahıs polis tarafından yakalandı 3. Sayfa Haberleri Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4 farklı hırsızlık suçundan toplam 11 yıl 33 ay hapis cezası bulunan şahıs polis takibiyle yakalandı. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4 farklı hırsızlık suçundan toplam 11 yıl 33 ay hapis cezası bulunan şahıs polis takibiyle yakalandı. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başattı. Ekipler bir süre takibe aldıkları ve hakkında 4 farklı hırsızlık suçundan toplam 11 yıl 33 ay hapis cezası bulunan A.D., (50) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karahisar Hisarcık 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 4 farklı hırsızlık suçundan aranan şahıs polis tarafından yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.