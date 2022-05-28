4 ayrı hırsızlıktan aranırken suçüstü yakalandılar - Haberler

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4 ayrı hırsızlıktan aranırken suçüstü yakalandılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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4 ayrı hırsızlıktan aranırken suçüstü yakalandılar

Bağcılar ve Küçükçekmece'de 4 farklı hırsızlık olayından aranan 4 zanlı, Sultangazi'de suçüstü yakalandı.

Bağcılar ve Küçükçekmece'de 4 farklı hırsızlık olayından aranan 4 zanlı, Sultangazi'de suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar ve Küçükçekmece'de meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Ekipler olayların yaşandığı noktalardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin olay yerlerine beyaz renkli bir otomobille geldikleri görülürken, yapılan incelemelerde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Yıldırım T., Şahin Ö., Ramazan Y. ve Ferhat Y., olduğu belirlenen zanlılar, Sultangazi'de yine aynı model arabayla hırsızlık yaparken yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan şüphelilerin arabayla olay yerine gittiği anlar güvenlik kameralarına yakalandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Küçükçekmece Sultangazi Hırsızlık Bağcılar 3. Sayfa Haberler

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