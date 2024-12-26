4 Aylık Bebek Ölü Bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesi tarafından uyutulan 4 aylık bebek, sabah saatlerinde hareketsiz bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenaze kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
4 aylık bebek ölü bulundu
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin mama yedirip uyuttuğu 4 aylık bebek ölü bulundu.
Olay gece saatlerinde Kemalpaşa mahallesi Kartal sokaktaki 3 katlı apartmanın 3. Katında meydana geldi. Hacer Azarve Ahmet Azarçiftinin 2. Çocuğu olan 4 aylık Fatma, annesi tarafından mama yedirildi. Uyuyan bebek, beşiğine yatırıldı. Sabah uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeğinin saatler önce hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli tıp kurumuna gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.