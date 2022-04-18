4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı - Haberler

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4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 ay içerisinde jandarma ekiplerince farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 ay içerisinde jandarma ekiplerince farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güvenin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, 4 ay içerisinde farklı suçlardan aranan 34 kişiyi yakalamayı başardı. Dolandırıcılık, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şahıslar, jandarma ekiplerinin incelemeleri ve kontrolleri esnasında yakalandı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Hisarcık, Tekirdağ, Kapaklı, 3. Sayfa, Haberler

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