4 ayda farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 4 ay içerisinde jandarma ekiplerince farklı suçlardan aranan 34 kişi yakalandı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede huzur ve güvenin sağlanması adına çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre ekipler, 4 ay içerisinde farklı suçlardan aranan 34 kişiyi yakalamayı başardı. Dolandırıcılık, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şahıslar, jandarma ekiplerinin incelemeleri ve kontrolleri esnasında yakalandı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa