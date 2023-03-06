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4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3. Sayfa Haberleri

4 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Van'ın Edremit ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesindeki İpekyolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 65 T 3015 plakalı taksi ile 65 AAU 878, 34 AEL 857 ve 65 ABN 802 plakalı otomobiller bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de müdahale ettiği kazada yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İpekyolu Edremit Van 3. Sayfa Haberler

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