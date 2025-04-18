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39 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı

39 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı
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Gaziantep'te, yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Gaziantep'te, yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli saklandığı bağ evinde yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yaptı. Operasyon sonucunda yağma, hırsızlık ve yaralama suçlarından 39 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şüpheli, saklandığı bağ evinde yakalandı. Şüpheliye ait adreste yapılan aramada 1 adet tabanca, 54 adet fişek ile 1 adet şarjör ele geçirildi.

Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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