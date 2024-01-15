39 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hırsız Yakalandı

Osmaniye'de ve çevre illerde birçok hırsızlık olayına karışan, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalanmamak için kardeşinin kimliğini kullandığı ortaya çıkan şahıs, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Osmaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elektrikli bisiklet hırsızlığı olayının şüphelisini 16 kamera 276 saatlik görüntü inceleyerek tespit etti. Tespit edilen şahsın; Osmaniye ve çevre illerde birçok hırsızlık olayına karışan, hakkında 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yetkin G. olduğu anlaşıldı. Osmaniye'de saklandığı eve düzenlenen operasyonda yakalan şahsın polis kontrol noktalarından yakalanmamak için kendisine benzeyen kardeşinin kimliğini kullandığı öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen Yetkin G., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE