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39 Suç Kaydı Olan Şahıs Evde Yakalandı

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Samsun'da 39 suç kaydı ve 19 yıl hapis cezası bulunan O.K., saklandığı evde bazanın altında yakalanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu aparatı da ele geçirildi.

39 suç kaydı ve 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde bazanın altında yakalandı

SAMSUN - Samsun'da 39 suç kaydı ve 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde bazanın altında yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar çerçevesinde, Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi Bornova Caddesi'nde bir ikamete operasyon düzenledi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, 38 ayrı suç kaydı bulunan O.K. yatak odasında saklandığı bazanın altında yakalandı. Gözaltına alınan O.K.'nin "yağma, uyuşturucu madde kullanmak, hırsızlık, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, 6136 SKM, güveni kötüye kullanmak, tehdit ve hakaret" suçlarından arandığı ve "birden fazla kişi ile silahlı tehdit, 6136 SKM ve hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından da toplam 19 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. Adreste yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet fişek, 8 adet kartuş ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen O.K. adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

39 Suç Kaydı Olan Şahıs Evde Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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