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39 aranan şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ve 93 kesici delici alet ele geçirildi

2 Aralık 2023 16:43 Son Güncelleme: 16:45 Abone Ol

2 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamada, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 39 kişi yakalanırken, 12 ateşli silah ve 93 kesici delici alet ele geçirildi. Yakalanan şahıslar arasında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunanlar da bulunuyor.