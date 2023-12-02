39 aranan şahıs yakalandı, 12 ateşli silah ve 93 kesici delici alet ele geçirildi
2 Aralık tarihleri arasında yapılan uygulamada, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarda 39 kişi yakalanırken, 12 ateşli silah ve 93 kesici delici alet ele geçirildi. Yakalanan şahıslar arasında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunanlar da bulunuyor.
2 Aralık tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan uygulamada 39 aranan şahıs yakalanırken, 12 ateşli silah ile 93 adet kesici delici alet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün 1-2 Aralık tarihleri arasında, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 23 yıl 5 ay kasten öldürme suçundan (1), 9 yıl 3 ay hırsızlık suçundan (1), 7 yıl 8 ay uyuşturucu madde kullanma suçundan (1), 6 yıl 8 ay 2313 Sayılı Kanuna Muhalefet aykırılık suçundan (1), 5 yıl 5 ay silahla tehdit suçundan (1), 4 yıl 11 ay hırsızlık suçundan (1), 3 yıl 4 ay bilişim sistemleri aracılığıyla dolandırıcılık suçundan (1) kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da aralarında bulunduğu toplam 39 aranan şahıs, 7 tabanca, 2 av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 93 kesici/delici alet yakalandı. - SAMSUN