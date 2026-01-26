Haberler

38 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.B. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs, çeşitli suçlardan aranmaktaydı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan uygulamada durdurulan araçta bulunan M.K.B. isimli şahsın kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde M.K.B.; hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı yağma ve çeşitli hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında toplam 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manisa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
