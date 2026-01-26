38 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıs yakalandı.

Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan uygulamada durdurulan araçta bulunan M.K.B. isimli şahsın kimlik kontrolü gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde M.K.B.; hükümlü ve tutuklunun kaçması, silahlı yağma ve çeşitli hırsızlık suçlarından arandığı ve hakkında toplam 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Manisa 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA