37 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Kastamonu'da Yakalandı

Kastamonu'da 37 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 37 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde K.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.B. tutuklandı. - KASTAMONU