37 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Kastamonu'da Yakalandı

37 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Kastamonu'da Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da, 'kasten öldürme' ve 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından toplam 37 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan K.B., polis ekiplerinin başarısıyla yakalanarak tutuklandı.

Kastamonu'da 37 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari hükümlü polis ekiplerinin çalışması neticesinde yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde, "kasten öldürme" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından 37 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan K.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde K.B. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen K.B. tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bankalarda yeni dönem! ATM'den para yatırma işlemlerine düzenleme geldi

ATM'den işlem yapanlar dikkat: Günlük limit düşürüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çıtak'tan 'polisin üzerine araba sürdü' iddiasına yanıt

Polis havaya ateş açarak durdurmuştu! Günler sonra konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.