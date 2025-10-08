37 Yıl Hapis Cezalı Şahıs Samsun'da Yakalandı

Samsun'da hakkında 37 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçe Emniyet Müdürlüğü "hırsızlık, dolandırıcılık ve hükümlü ile tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 37 yıl 5 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı. Polis yaptığı araştırmada, şahsın 2006–2025 yılları arasında çoğunluğu dolandırıcılık olmak üzere 47 ayrı suç kaydının bulunduğu, ayrıca 2023–2025 yılları arasında güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, hırsızlık ve yankesicilik suçlarından toplam 10 ayrı dosyadan firar ettiğini tespit etti.

Y.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - SAMSUN