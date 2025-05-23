37 Yıl Ceza Alan Şüpheli İzmir'de Tatilde Yakalandı

37 Yıl 4 Ay hapis cezasıyla aranan şüpheli, kız arkadaşıyla tatilde yakalandı

BURSA - Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde, hakkında toplam 11 ayrı suçtan arama kaydı bulunan ve 37 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Erdoğan Ş., İzmir'in Dikili ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, uzun süredir firari olan Erdoğan Ş. güncel adresinin Bursa ili olduğu tespit edildi. Ancak yapılan takipte şahsın, kimliğini gizlemek amacıyla kardeşine ait kimlik bilgilerini kullandığı belirlendi. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda, Erdoğan Ş.'nin kız arkadaşının sosyal medya hesapları üzerinden yapılan takip sayesinde, ikilinin İzmir ilinde bulunduğu saptandı. Araştırmalar sonucunda, şahsın İzmir'in Dikili ilçesinde halasına ait yazlık evde kız arkadaşıyla birlikte kaldığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan Erdoğan Ş., gözaltına alınarak Dikili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıs hakkında gerekli adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi.