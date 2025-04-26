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37 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Hırsız Yakalandı

37 Yıl 10 Ay Hapis Cezası Olan Hırsız Yakalandı
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Samsun'da hırsızlık suçundan toplam 37 yıl 10 ay hapis cezası bulunan S.A., polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da hırsızlık suçundan hakkında toplam 37 yıl 10 ay hapis cezası bulunan bir kişi polisin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık suçundan hakkında toplam 37 yıl 10 ay hapis cezası bulunan ve ayrıca hükümlü ve tutuklunun kaçmasından dolayı da ifadeye yönelik aranması olan S.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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