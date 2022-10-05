37 yaş küçük eşini öldüren Muzaffer Çorap'ın evinden cephanelik çıktı

ANKARA - Başkent'te kendisinden 37 yaş küçük olan eşi Dilek Çorap'ı öldüren Muzaffer Çorap'ın evinde yapılan aramada 7 tane av tüfeği çıktı.

Olay, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 77 yaşındaki Muzaffer Çorap ile kendisinden 37 yaş küçük olan eşi Dilek Çorap arasında kıskançlık sebebiyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu Muzaffer Çorap, eşinin kendisine hakaret ettiğini ve saldırdığını öne sürerek tabanca ile 7 yerinden vurarak öldürdü. Olayın ardından polisi arayan zanlı eşini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Polis ekipleri Muzaffer Çorap'ı gözaltına aldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu Muzaffer Çorap'ın evinden 7 tane av tüfeği çıktı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Her hafta binayı temizlemek için gelen temizlikçinin söylemesiyle durumdan haberdar olduklarını belirten komşu Çetin Karaağaç, "Balkona çıktım ve baktım polis araçları vardı burada. Hala devam ediyor. Bu şekilde gördük. Ben zaten en üst kattayım, karşı karşıyayız ama duymadım. Zaten ilkbaharda buraya taşındılar. Bazen adam inerdi aşağıya ve markete giderken tesadüf yolda karşılaşırsak merhabalaşırdık. Bayanı sadece bir sefer temizlik yaparken gördüm" ifadelerini kullandı.