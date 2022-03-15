37 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ta 37 ayrı yakalama emri bulunan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince takip ve çalışma başlatıldı. Adıyaman, Afyon, Ankara, Antalya, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Sakarya, Samsun, Zonguldak illeri Cumhuriyet Başsavcılıkları ve mahkemelerince dolandırıcılık, şantaj, resmi belgede sahtecilik, özel hayatın gizliliğini ihlal ve bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından hakkında 37 ayrı yakalama emri bulunan S.P. yakalanarak gözaltına alındı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 14 yıl 11 ay hapis cezasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa