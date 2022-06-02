367 bin liralık ceza yıldırmadı... İnsan ve hayvan atıklarını dereye dökmeye devam ettiler - Haberler

367 bin liralık ceza yıldırmadı... İnsan ve hayvan atıklarını dereye dökmeye devam ettiler

Hayvan ve insan atıklarını dereye bırakan firma, bu kez jandarmaya yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, tonlarca hayvan atığını dereye bıraktığı gerekçesiyle 367 bin liralık ceza kesilen Vadi Besicilik firmasını bu jandarma suçüstü yakaladı. Firmanın insan ve hayvan atıklarını toprak ile çalılara gizledikleri borularla dereye döktüğü tespit edildi. Besicilik firması hakkında Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat gereği adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, 1-7 Haziran tarihleri arasında kutlanan Çevre Haftası sebebiyle denetimlerini sıklaştıran Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gölcük'te yaptıkları denetimde Vadi Besicilik firmasının çevreyi kirlettiğini tespit etti. İncelemeyi derinleştiren ekipler, firmanın, toprak ve çalılara gizledikleri borularla hayvan ve insan atıklarını, üzerinde içme suyu tesisi de bulunan Beyoğlu Deresi'ne döktüğünü belirledi. Firma hakkında 'Çevreyi Kasten Kirletmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

Beyoğlu Deresi'ne tonlarca hayvan gübresi de bırakılmıştı

Öte yandan, 14 Nisan'da da tonlarca hayvan gübresi Beyoğlu Deresi'ne bırakılmış, dereye atılan gübreler daha sonra Kavaklı Sahili şeridine vurmuştu. Her gün onlarca vatandaşın uğrak yeri olan sahilden, belediye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde 360 ton hayvan dışkısı çıkarılmıştı. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından aynı firmaya 367 bin liralık para cezası uygulanmıştı.