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36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

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İş insanı Besim Tibuk ile 36 yıllık eşi Serap Tibuk geçtiğimiz yıl boşanma kararı almıştı. Uzun yıllar süren evlilik bitse de tazminat ve nafaka anlaşmazlığı devam etti. Son olarak Yargıtay Besim Tibuk'un ödemesi gereken 50 milyon liralık tazminatı az bulurken, kararın gerekçesinde "ekonomik ve sosyal durum gözetilmeden karar verilmiştir" denildi.

İş insanı Besim Tibuk ile 36 yıllık eşi Serap Tibuk boşandı ama aralarındaki tazminat ve nafaka tartışması Yargıtay'a taşındı.

Ekol TV muhabiri İlker Turak'ın özel haberine göre, Serap Tibuk, eşi Besim Tibuk'un kendisine ekonomik şiddet uyguladığını öne sürerek boşanma davası açtı. 2 milyar 500 milyon lira maddi, 1 milyar lira manevi tazminatı talep etti.

BESİM TİBUK'UN KUSURLU OLDUĞUNA KARAR VERDİ

İstanbul 14'ncü Aile Mahkemesi, boşanmaya neden olan olaylarda Besim Tibuk'un kusurlu olduğuna karar verdi. Serap Tibuk'a 500 bin lira yoksulluk nafakası ile 750 milyon lira maddi, 100 milyon lira da manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı

MAHKEME MANEVİ TAZMİNAT TALEBİNE RET KARARI VERDİ

Besim Tibuk olayı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yoksulluk nafakasını fazla bularak 350 bin liraya indirdi. 750 milyon lira tazminat ise 50 milyon liraya düşürüldü. Mahkeme, manevi tazminat talebine ret kararı verdi.

50 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT AZ BULUNDU

Düşürülen maddi tazminat, nafaka miktarı, kaldırılan manevi tazminat kararı Yargıtay'a taşındı. Yargıtay, istinafın 50 milyon lira tazminat miktarını az buldu, kararın bozulmasına hükmetti.

36 yıllık evlilikleri biten Tibuk çiftinin tazminat anlaşmazlığı
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıASar Gnc:

az tabii, kadin 36 yil katlanmis sana. okadar paran var madem vercen.

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Haber YorumlarıGökberk Göktürk:

bütün işi gücü paraydı. versin şimdi kadinin parasını.

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Haber YorumlarıErcan Özdemir:

Bunlar kim mkkk

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Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

36 yıl sevdiğine saysın

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