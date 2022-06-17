36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni görüntüler - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni görüntüler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul merkezli 9 ilde yapılan ve 36 şüphelinin gözaltına alındığı 67 milyon liralık vurguna ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çete üyesi kadının kurbanından alınan dolarları bir döviz bürosunda bozdurduğu görülüyor.

Hedefe aldıkları kişileri telefonla arayıp kendilerini hakim savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, iş kadını Nevra K.'yi 6 ay içerisinde 50 milyon lira dolandırmıştı. Yine aynı yöntemle Ceren A. isimli bir başka kadını da 1 milyon dolar dolandıran 43 kişilik çete, 4 ay süren operasyon sonucu çökertilmişti. Bir ihbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit edilen 43 kişilik dolandırıcı çetenin 36 üyesi gözaltına alınmıştı. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan eş zamanlı operasyonun ardından kıskıvrak yakalanan 36 kişi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

DOLARLARI BÖYLE BOZDURDU

Öte yandan dolandırıcılık olayına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde çete üyesi bir kadının kurbanından alınan dolarları bir döviz bürosunda bozdurduğu görülüyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title