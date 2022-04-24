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36 ayrı suç kaydı olan şahıs yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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36 ayrı suç kaydı olan şahıs yakalandı

Afyonkarahisar'da 5 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ve 6 bin lira adli para cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da 5 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ve 6 bin lira adli para cezası ile aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, kentte aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, kent merkezi Esentepe mahallesinde görevi yaptırmamak için direnme, hakaret, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, silahla tehdit gibi 6 ayrı suçtan 5 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ve 6 bin lira adli para cezası S.A'yı evinde gözaltına aldı.

Öte yandan, şahsın 36 ayrı suç kaydının da olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Para Cezası, Karahisar, Esentepe, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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