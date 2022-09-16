35 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı 3. Sayfa Haberleri Hatay'ın Hassa ilçesinde, 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Hatay'ın Hassa ilçesinde, 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Akbez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda hakkında "Bilişim sistemleri kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve mala zarar verme" suçlarından 35 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. yakalandı. Adliyeye sevk edilen A.B. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Araştırma Jandarma Hatay 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› 35 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.