34 Yıl Hapis Cezası Olan Şüpheli Gaziantep'te Yakalandı
Gaziantep'te güveni kötüye kullanmak suçundan aranan ve 34 yıl hapis cezası bulunan şüpheli, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Gaziantep'te güveni kötüye kullanmak suçundan 34 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahıslara yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada güveni kötüye kullanmak suçundan 34 yıl hapis cezası bulunan şüpheliyi 8 Şubat tarihinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli şahıs adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa