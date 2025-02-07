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33 Yıl Hapisle Aranan Hırsız Adana'da Yakalandı

33 Yıl Hapisle Aranan Hırsız Adana'da Yakalandı
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Adana'da 33 yıl hapis cezasıyla aranan bir hırsız, iki farklı işyerinden televizyon çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheli, polis tarafından saklandığı yerde tutuklandı.

Adana'da 33 yıl hapis cezasıyla aranan hırsız, 2 farklı işyerinden televizyon çalarken güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli polis tarafından saklandığı yerde yakalandı.

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi ve Dumlupınar Mahallesi'nde 23 Ocak ve 24 Ocak tarihlerinde, 2 farklı işyerinden televizyon çalındı. Bu anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bölgeden güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Yapılan incelemeler sonucunda hırsızlığı yapan kişinin 33 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü Rıdvan A. olduğunu tespit edildi. Söz konusu şüpheli saklandığı bir ikamette yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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