Haberler

32 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Sancaktepe'de Yakalandı

32 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Sancaktepe'de Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sancaktepe'de karşılıksız çek vererek dolandırıcılık suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan H.K. adlı firari hükümlü, polis ekiplerinin devriye sırasında yakalandı. H.K., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Sancaktepe'de karşılıksız çek vererek dolandırıcılık yapmak suçundan 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü polis ekiplerinin kontrolleri sırasında yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, önceki gece ilçenin güneybatı mahallelerinden Emek Mahallesi'ndeki Barajyolu Caddesi'nde aranan kişilerin yakalanması için devriye ve yol kontrolleri gerçekleştirdi. Uygulama sırasında durumundan şüphelenilen H.K. (44) adlı bir kuşkuluya GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorguda H.K.'nın 'dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan arandığı ve '13 ayrı çekle ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme' suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü olay yerinde gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polis ve adliyede işlemleri yapılan hükümlü H.K., dün cezaevine teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık: Bu adım atılabilir

Numan Kurtulmuş'tan komisyon üyelerinin İmralı'ya gitmesine yeşil ışık
Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, ölüm tehditleri alıyor: Bu davadan vazgeçin yoksa...

Rojin'in babasına ölüm tehdidi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek! Karadeniz'i işaret ettiler

Bir Avrupa Birliği ülkesinden daha Türkiye'nin üyeliğine destek
Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın biletlerini kesti

Neşteri vurdu! 2 yıldıza "Güle güle" dedi
Firar ettiği iddia edilen Alaattin Çakıcı bakın nerede görüntülendi

Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çakıcı bakın nerede görüntülendi
Papara kullanıcı bakiyelerinin iade sürecini başlattı

Faaliyet izni iptal edilen kuruluş paraları iade etmeye başladı
İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı

İslam Memiş tarih vererek altın yatırımcısını uyardı
Jennifer Lawrence canlı yayında gözyaşlarına boğuldu

Ünlü oyuncu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
'Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil' diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj

"Süreç sadece AK Parti ve MHP'nin değil" diyen Öcalan'dan CHP'ye mesaj
Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi

Tamı tamına 125 bin adet: Milletin çoluğunu çocuğunu zehirleyeceklerdi
Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında Özgür Özel ve Erkan Baş da var

Yeni fezlekeler Meclis'te! Aralarında 2 genel başkan var
DEM Partili Cengiz Çandar: Gece Ankara'daydım, Demirtaş saatler içinde tahliye olabilir

"Gece Ankara'daydım" deyip Demirtaş'la ilgili son haberi verdi
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar

Kadro dışı kalan İrfan hakkında sürpriz karar
Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı

Kaldığı yurdun manzarasını paylaştı, görenler gözlerine inanamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.