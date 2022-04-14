32 sürücüye, 23 bin lira ceza kesildi - Haberler

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32 sürücüye, 23 bin lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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32 sürücüye, 23 bin lira ceza kesildi

Düzce'de köylere ve ilçelere yolcu taşıyan minibüs ile otobüsler üzerinde jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.

Düzce'de köylere ve ilçelere yolcu taşıyan minibüs ile otobüsler üzerinde jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 32 araca 23 bin TL ceza kesildi.

Düzce Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, köy ve ilçelere yolcu taşıyan minibüs ile otobüslere yönelik uygulama yaptı. Düzce-Akçakoca Karayolu, Duraklar Köyü OSB kavşağı, Küçük Sanayi Sitesi yolu ve Gümüşova ilçe güzergahlarında yapılan denetimlerde, araçlardaki yolcu güvenliği teçhizatları ile sürücü ve araç evrakları kontrol edildi.

Denetimler sırasında 257 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan 32 araç sürücüsüne 23 bin 394 TL para cezası kesilirken, 8 araç trafikten men edildi. Bir sürücünün ehliyetine el konuldu. Arama kaydı bulunan 1 şahıs ise gözaltına alındı. - DÜZCE

32 sürücüye, 23 bin lira ceza kesildi

32 sürücüye, 23 bin lira ceza kesildi

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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