31 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Zanlı İzmir'de Yakalandı

Çok sayıda suçtan 31 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan ve 10 yıldır saklandığı öğrenilen zanlı, İzmir'in Çiğli ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, hırsızlık ve hükümlünün kaçmasını sağlamak başta olmak üzere çok sayıda suçtan kesinleşmiş 31 yıl 5 ay 8 gün hapis cezasıyla aranan O.K.'nin ilçede bir evde saklandığını belirledi. 2015 yılından beri aranan zanlının, Çağdaş Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit eden ekipler, savcılık talimatıyla adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adrese yapılan operasyonda gözaltına alınan zanlı, polis merkezi amirliğine götürüldü. Zanlı, işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi. - İZMİR