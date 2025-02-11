31 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından hakkında 31 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uyuşturucu İmal ve Ticareti ile TCK 188 suçlarından aranan ve kesinleşmiş 31 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası bulunan firari şüpheli Necati E.'nin(56) Durasıllı Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Firari hükümlü Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri tarafından yakalayıp, gözaltına aldı.

Şüpheli Necati E., jandarmadaki işlemlerinin ardından Salihli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA