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İstanbul'da oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde saat 17.00 itibariyle İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi. - İSTANBUL

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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