İstanbul'da oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde saat 17.00 itibariyle İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi. - İSTANBUL
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde saat 17.00 itibariyle İstanbul'da oy verme işlemi sona erdi. - İSTANBUL
İletişim Başkanlığı: Farklı illerden gelen seyyar seçmenlere toplu bir şekilde oy kullandırılıyor iddiası doğru değil
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