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31 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

31 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde 3 iş yeri ve 4 ikamette yapılan operasyonda 31 bin içi doldurulmuş makaron ve 400 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kocaeli'nin İzmit ve Körfez ilçelerinde 3 iş yeri ve 4 ikamette yapılan operasyonda 31 bin içi doldurulmuş makaron ve 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik İzmit ve Körfez ilçelerinde 3 iş yeri ve 4 ikamette baskın düzenledi. Operasyon neticesinde yapılan aramalarda 31 bin içi doldurulmuş gümrük kaçağı makaron, 150 puro, 102 elektronik sigara, 50 elektronik sigara likidi, 400 paket kaçak sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyulurken olayla ilgili 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı. - KOCAELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Körfez 3. Sayfa Haberler

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