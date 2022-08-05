302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
Erzincan'da 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
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Erzincan'da 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilere istinaden Üzümlü ilçesi mülki sınırları içerisinde Ç. B, ve M.B, isimli 2 şüpheli şahsa ait bahçede yapılan arama neticesinde 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.
Olayın şüphelisi Ç. B, ve M.B, isimli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ERZİNCAN
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa