302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler

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302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Erzincan'da 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

 - Güncelleme:

Erzincan'da 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilere istinaden Üzümlü ilçesi mülki sınırları içerisinde Ç. B, ve M.B, isimli 2 şüpheli şahsa ait bahçede yapılan arama neticesinde 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayın şüphelisi Ç. B, ve M.B, isimli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Erzincan Kenevir 3. Sayfa Haberler

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