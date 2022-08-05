302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi Erzincan'da 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Erzincan'da 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde elde edilen bilgilere istinaden Üzümlü ilçesi mülki sınırları içerisinde Ç. B, ve M.B, isimli 2 şüpheli şahsa ait bahçede yapılan arama neticesinde 302 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayın şüphelisi Ç. B, ve M.B, isimli 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ERZİNCAN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Erzincan Kenevir 3. Sayfa Haberler

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