300 bin liralık çatı demirini çaldılar - Haberler

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300 bin liralık çatı demirini çaldılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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300 bin liralık çatı demirini çaldılar

Düzce'de boş araziye konulan 300 bin lira değerindeki çatı demiri, 5 şüpheli tarafından çalındı.

Düzce'de boş araziye konulan 300 bin lira değerindeki çatı demiri, 5 şüpheli tarafından çalındı.

Edinilen bilgiye göre, H.E.'ye ait 300 bin lira değerindeki çatı demiri 28 Mart Pazartesi günü gece saatlerinde çalındı. Yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, hırsızlık olayını S.G., E.Y., N.K., E.Ö. ve C.K. isimli şahısların gerçekleştirdiğini belirledi. Şahıslardan S.G., E.Y., N.K. operasyon neticesinde yakalandı, E.Ö. ve C.G. ise kaçtı. Kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pazartesi, Jandarma, Düzce, Mart, 3. Sayfa, Haberler

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