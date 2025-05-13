30 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari İzmir'de Yakalandı
Hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.İ., İzmir’in Karşıyaka ilçesinde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Hırsızlık suçundan 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, aranan şahıslara yönelik Karşıyaka ilçesinde çalışma gerçekleştirdi. Şüphe üzerine yapılan kimlik sorgusunda, 'Hırsızlık' suçundan 30 yıl 8 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan B.C.İ., polis ekipleri tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan B.C.İ., emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. - İZMİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa