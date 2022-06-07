30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı - Haberler

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30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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30 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Eskişehir'de çeşitli suçlardan 30 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunan firari durumdaki bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Eskişehir'de çeşitli suçlardan 30 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunan firari durumdaki bir şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde çalışma düzenlendi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 'Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Üzerinde Hırsızlık', 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme', 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Mala Zarar Verme' suçlarından toplam 30 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunan B.B. isimli firari şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir 3. Sayfa Haberler

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