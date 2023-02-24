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30 kişinin öldüğü Hasoğlu İnşaat davasında 4 kişi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

30 kişinin öldüğü Hasoğlu İnşaat davasında 4 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremde çöken ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat binasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremde çöken ve 30 kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat binasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Meydana gelen depremde Adıyaman merkez Yeni Mahalle 3. Çevre Yolu yakınlarında bulunan Hasoğlu İnşaat binası çökmüştü. 30 kişinin hayatını kaybettiği Hasoğlu İnşaat binası enkazıyla ilgili Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturmalar çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Hasoğlu İnşaat sorumluları olan Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan, Derya Atay ve Celal Nehir yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma komutanlığına götürülen 5 kişi tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Burada mahkemeye çıkarılan şahıslardan Mahmut Portakal, Ünal Gökbulut, Adem Turan ve Derya Atay, 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken Celal Nehir ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Jandarma Adıyaman 3. Sayfa Haberler

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